A retomada das obras do novo trecho do BRT Norte-Sul terá início com a construção de uma trincheira no cruzamento da Avenida Rio Verde e da Rua Tapajós. Conforme apurou O POPULAR, a montagem do canteiro de obras no local começará nesta quarta-feira (15), um dia após a assinatura do contrato com a construtora responsável. Ao mesmo tempo, a Prefeitura de Goiânia fará obras de drenagem nas vias e busca, em paralelo, dar continuidade à implantação do corredor a partir da Avenida 4ª Radial.\nSegundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), há um cronograma das obras junto ao Ministério Público Federal (MPF) e a prioridade é a trincheira. Dessa forma, a execução inicial será dividida entre a obra do cruzamento das avenidas Rio Verde e Rua Tapajós, além de uma galeria de água pluvial. A expectativa é de que a construção dessa primeira etapa programada dure entre 8 e 9 meses.