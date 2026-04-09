As obras de contenção de erosões e reconstrução e estabilização do muro de contenção da Marginal Botafogo, próximo à Rua 21, no Setor Central, podem ser retomadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) no próximo final de semana. A confirmação ainda depende de questões técnicas, como a escolha do material a ser utilizado, e também das condições do tempo, ou seja, se não houver novas chuvas no período.\nA superintendente de Obras e Serviços de Infraestrutura Urbana da Seinfra, Flávia Ribeiro Dias, explica que o muro de contenção do canal nas proximidades da Rua 21 teve um princípio de colapso que, a princípio, foi entendido que seria possível a estabilização com a colocação de pedras. “A gente verificou que a parede saiu do prumo, que será preciso retirar e colocar novamente. Foi preciso que a gente contratasse uma empresa para fazer um projeto”, diz.