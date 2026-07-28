A Prefeitura de Goiânia, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) e por meio da Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação (Secap), abriu nova licitação para dar continuidade às obras da Casa da Mulher Brasileira no Setor Goiânia 2, na região norte de Goiânia. A estimativa preliminar de gastos é de R$ 10.378.331,14 com a contratação de uma nova empresa de construção. A sessão de abertura das propostas on-line está marcada para o dia 12 de agosto, às 10 horas, e será usado como critério de escolha o maior desconto.\nCom uma primeira estimativa avaliada em R$ 5,6 milhões, assim que o projeto foi anunciado em 2020, o orçamento foi firmado no valor de R$ 13.891.860,92 – R$ 10,5 milhões de recursos federais e R$ 3.391.860,92 do município. Com R$ 3,3 milhões já pagos à primeira empresa responsável pela obra, a A & A Engenharia Ltda, apenas 29,45% da obra foi concluída, ainda sendo necessário realizar 70,58% da construção. A nova licitação aumenta ainda mais os gastos completos previstos no início do projeto.