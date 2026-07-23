Motoristas que trafegam pelas rodovias GO-020, GO-060 e GO-070, na Região Metropolitana de Goiânia, devem ficar atentos às mudanças no trânsito provocadas por obras da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). As intervenções incluem serviços de restauração do pavimento e ampliação do sistema de drenagem, com alterações temporárias na circulação de veículos.\nSegundo a Goinfra, os trechos em obras contam com desvios para pistas opostas ou marginais, além da operação em pista simples em alguns pontos. Toda a sinalização foi reforçada, mas a previsão é de lentidão, principalmente nos horários de maior movimento.\nA Goinfra informou que todos os locais em obras estão devidamente sinalizados. Mesmo assim, a recomendação é que os motoristas reduzam a velocidade, respeitem a sinalização, mantenham distância segura do veículo à frente e programem o deslocamento, já que pode haver retenções nos horários de pico.