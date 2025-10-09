Sem apresentar cronograma claro nem planejamento para obras de recapeamento, a Prefeitura de Goiânia executou em torno de 10% da meta apresentada por Sandro Mabel (UB), que promete recuperar 800 quilômetros (km) de asfalto e movimentar R$ 600 milhões em recursos. Informações da Secretaria de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra) contabilizam mais de 90 quilômetros de vias recapeadas em 2025 em 40 bairros.\nO anúncio mais recente foi nesta quarta-feira (8), com a assinatura da ordem de serviço para obras de R$ 8 milhões na região central. A nova etapa vai passar por 30 quilômetros de trechos, incluindo vias de ligação entre bairros e corredores de transporte coletivo. O prazo de execução é de 75 dias, segundo o cronograma da Seinfra.\nOutros serviços ocorrem nas regiões oeste, noroeste, leste e central, de microrrevestimento superficial a recapeamento profundo. A promessa é melhorar a mobilidade e reduzir os custos de manutenção. Porém, o discurso esbarra em lacunas de transparência e planejamento, que dificultam acompanhamento do programa e impactam a eficiência do investimento.