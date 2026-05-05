Ao menos três projetos voltados à drenagem urbana lançados pelo prefeito Sandro Mabel (UB) no segundo semestre de 2025 tiveram quase nenhum andamento desde então. As obras de canalização do Córrego Cascavel entre as avenidas Castelo Branco e Padre Wendell, o entorno do Parque Flamboyant e a rede no Conjunto Vera Cruz seguem praticamente da mesma maneira em que estavam quando as ordens de serviço foram lançadas. O problema, nos três casos, foi explicado pelo período chuvoso e que, com o início da estiagem, as obras serão retomadas até o mês de junho.\nA situação mais preocupante é a da canalização do Córrego Cascavel, que teve a ordem de serviço inicial assinada em agosto do ano passado. A preocupação é que a obra havia sido iniciada em 2013 e cumpriu apenas 6% da execução, mas, como é parte de um convênio com o governo federal, caso não seja realizada, seria necessária a devolução dos recursos, na ordem de R$ 4,4 milhões. Assim, é preciso que o projeto seja finalizado até o final deste ano. A regra que determina a devolução da verba foi a justificativa da atual gestão para realizar o processo licitatório, que tinha preço inicial previsto em R$ 22,7 milhões, mas a proposta vencedora foi de R$ 19,8 milhões, da Construtora Vale do Ouro.