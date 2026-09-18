Um trecho de aproximadamente um quilômetro da GO-330, entre os municípios de Catalão e Ipameri, na região sudeste do Estado, começou a operar com desvio provisório de trânsito nas proximidades do trevo de Goiandira. A intervenção, comunicada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), ocorre em razão do avanço das obras de duplicação da rodovia.\nCom a intervenção, o tráfego no trecho passa a fluir em pista simples nos dois sentidos.\nSegundo a Goinfra, a medida provisória foi adotada para permitir o avanço dos serviços na pista antiga, que está em processo de restauração, além das obras na ponte sobre o Rio Cachoeirinha, que estão em fase de içamento das longarinas.\nProcesso de pavimentação marca última fase de intervenção direta na pista do autódromo\nVeja rotas alternativas durante obras na GO-020 entre Goiânia e Bela Vista