A série de obras de reforma dos terminais que compõem o Eixo Leste-Oeste (Anhanguera) do sistema metropolitano de transportes coletivos deve ser finalizada em meados de janeiro, quando devem ser entregues os terminais Praça A, no Setor Campinas, e Padre Pelágio, no Bairro Ipiranga. Nesta semana, outros dois locais devem ser entregues pela Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC). A primeira entrega deve ser do Terminal do Dergo, localizado no Setor Aeroviário, e depois será finalizada a obra do Terminal Senador Canedo. Os serviços fazem parte do projeto da Nova RMTC, que ao todo tem custo estimado em R$ 1,7 bilhão, e foram iniciados em setembro de 2024, pelo Terminal Novo Mundo, que foi entregue em janeiro deste ano.\nAs obras no Terminal do Dergo começaram em meados de março, já com a previsão para serem finalizadas no final deste mês de dezembro. Desde então, os usuários têm utilizado a estrutura provisória, entre as ruas 13 e 14, com oito locais de embarque e desembarque, sendo seis de linhas alimentadoras e duas do Eixo Anhanguera. A estrutura reformada, porém, de acordo com o projeto apresentado inicialmente, terá um total de 28 locais de embarque e desembarque cobertos e iluminação fotovoltaica, além de banheiros acessíveis e serviços de compra de créditos e recarga do Bilhete Único.