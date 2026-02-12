A Prefeitura de Goiânia precisará de R$ 450 milhões para realizar obras nas áreas consideradas de risco alto ou muito alto no levantamento realizado pela Secretaria Nacional de Periferias (SNP), do Ministério das Cidades, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (SGB). O estudo, antecipado pelo POPULAR, foi apresentado na manhã desta quarta-feira (11) em audiência pública na Câmara de Goiânia.\nChefe da Divisão de Geologia Aplicada – responsável pela área de prevenção de desastres no SGB –, Tiago Antonelli explicou que os autores do estudo fizeram um levantamento dos materiais e mão de obra que a Prefeitura vai precisar para resolver a situação nas 76 áreas de risco alto ou muito alto. Os R$ 450 milhões são a soma desse custo estimado. “Um norte para o município contratar o projeto e fazer”, disse. Os valores discriminados por região serão divulgados até o fim de fevereiro, segundo o consultor técnico da SNP, Luiz Belino.