Moradores da região leste de Goiânia sentiram uma mudança súbita em suas rotinas na quarta-feira (9), quando a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) deu início a uma nova etapa da restauração da GO-020. Entre as principais reclamações, estão lentidão no trânsito, congestionamento e sinalização precária, principalmente entre aqueles que moram mais perto da rodovia. No mesmo dia, no trecho em obras, uma colisão frontal matou o engenheiro civil Gustavo de Paula da Cunha Matos, de 46 anos.\nO advogado Victor Rodrigo, de 43 anos, vive no condomínio Jardins Valência, próximo ao Shopping Flamboyant, e conta que, mesmo morando um pouco distante da obra, a restauração impacta diretamente a vida de sua família, que pega a rodovia diariamente para ir ao trabalho. Ele afirma que até quarta-feira ainda havia pouca sinalização no local. “Estamos impactados com o trânsito e com a má sinalização”, afirma.