-Obras na Marginal Botafogo terão piscinões para escoar água e deve custar R$ 120 milhões, diz Sandro (1.3346884)\nAs obras na Marginal Botafogo terão piscinões para escoar água, anunciou o prefeito Sandro Mabel (União). Segundo ele, grandes intervenções na via expressa devem custar R$ 120 milhões. Mabel visitou o local após a forte chuva de sábado (6), que novamente alagou o canal do córrego Botafogo e as ruas marginais (veja vídeo acima). (veja vídeo acima).\nEssa Marginal Botafogo não tem jeito, nós vamos ter que fazer uma obra muito grande aqui. E, realmente, vamos começar, vamos fazer alguns piscinões para aliviar essa água toda que vem com a chuva repentina como essa, que em 20 minutos inunda tudo aqui", disse o prefeito.\nDe um dos viadutos da avenida, Mabel constatou os transtornos do local após chover forte na cidade.