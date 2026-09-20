O tempo médio para a obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Goiás caiu de 217 dias em 2025 para 176 dias em 2026, o que representa uma diminuição de 18,9% no período de formação. Porém, o resultado ainda coloca o Estado entre as cinco menores reduções porcentuais de tempo no País. A média nacional registrou queda de 30%, passando de 210 para 147 dias, ou seja, 29 dias a menos do que no Estado. Goiás ficou com a quarta pior redução, estando melhor apenas que Amazonas (13,3%), Minas Gerais (15,6%) e Rio de Janeiro (15,6%). Desses casos, somente o Amazonas tem tempo médio melhor que Goiás, de 169 dias, ao tempo que no Rio de Janeiro o período médio é de 232 dias e em Minas Gerais, de 189 dias.\nOs dados fazem parte do documento CNH do Brasil - Avaliação de Resultados 2025-2026 (Janeiro a Agosto), da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), órgão vinculado ao Ministério dos Transportes. No mesmo documento, a Senatran informa que instaurou um procedimento de fiscalização sobre o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) para averiguar o cumprimento integral da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 1.020/2025, que normatiza a formação de condutores no País desde janeiro deste ano. O mesmo ocorre com outros 12 Estados.