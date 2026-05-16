Depois da intensa ocupação da Rua 8, no Centro, em 2025, surgiram novos desafios. Moradores e comerciantes reclamam de problemas que vão desde a sensação de insegurança causada pelo tráfico de drogas e pela falta de fiscalização de ambulantes e distribuidoras de bebidas, até a necessidade de maior zeladoria: mais iluminação pública, lavagem das ruas e instalação de banheiros públicos. As reivindicações junto à Prefeitura de Goiânia, segundo aqueles que frequentam o local, têm um único objetivo: garantir que essa centelha de requalificação do Centro não se apague.\nNo último final de semana, um episódio de violência chamou atenção nas redes sociais: três pessoas ficaram feridas durante uma briga generalizada na madrugada de domingo (10) na Rua 8. Segundo moradores e comerciantes ouvidos pelo POPULAR, o episódio tem explicações múltiplas, mas aponta principalmente para a ausência do poder público na via. A iluminação precária, a presença do tráfico e o comércio desregrado de bebidas por ambulantes e distribuidoras até altas horas criam um cenário propício para confusões, especialmente após o fechamento dos bares.