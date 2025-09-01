O ato de vandalismo contra o Cine Ritz no final de semana, em Goiânia, gerou uma série de debates sobre o projeto Ocupa Centro, que levou ao fechamento de um trecho da Rua 8, ampliando espaços ocupados por bares da região. O mais antigo cinema da capital, que data de 1991, e o único que resiste fora de shopping centers, teve sua fachada pichada e vidros quebrados. Em nota nas redes sociais, seus proprietários atribuíram os danos a “bagunça, festas e badernas” que estariam ocorrendo após o cumprimento de uma lei promulgada pela Câmara em dezembro do ano passado, mas que entrou em vigor há três semanas.\nDe autoria da vereadora Aava Santiago (PSDB), a Lei 11.293/2024 institui o projeto Ocupa Centro com o objetivo de promover a reocupação da região central. Pela lei, veículos motorizados ficam impedidos de circular na Rua 8, entre a Avenida Anhanguera e a Rua 4, às sextas-feiras e sábados, a partir das 18 horas e aos domingos e feriados, durante todo o dia, com possibilidade de manifestações culturais e artísticas, com autorização prévia. A proposta foi vetada pelo então prefeito Rogério Cruz, mas a Câmara derrubou o veto. No mês passado, o prefeito Sandro Mabel (UB) anunciou o cumprimento da norma dentro do processo de revitalização da Rua do Lazer e adjacências.