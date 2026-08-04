Mergulhadores trabalham para localizar aeronave que imbicou no lago Corumbá, em Goiás (Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nUm dos ocupantes da aeronave, do tipo ultraleve anfíbio, que caiu no Lago Corumbá, em Caldas Novas, na região Sul do estado, foi resgatado com sinais de hipotermia, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (3).\nNós conseguimos resgatar dois, os dois sem ferimento aparente. Um apresentava sinais de hipotermia e ambos foram levados a Unidade de Pronto Atendimento aqui de Caldas Novas”, informou o tenente dos bombeiros Fábio Carneiro.\nO POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde até a última atualização desta reportagem. Os ocupantes da aeronave foram identificados como Antonio Augusto Petreca, 33 anos, e Rodrigo Luiz Sobral Amaducci, de 25.