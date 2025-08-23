-TIRO CACHORRO (1.3303650)\nUm oficial de Justiça é investigado por atirar em um cachorro no meio de uma rua de Santa Helena de Goiás. Segundo a Polícia Civil, ele tinha ido entregar uma intimação a uma moradora quando o animal apareceu e latiu para ele. Uma câmera de segurança registrou o oficial tentando bater no cachorro com um rodo, depois ele vai até o carro, pega uma arma e atira contra o animal que sai correndo (assista acima). O cachorro foi socorrido e não corre risco de morrer. O delegado Humberto Soares disse ao POPULAR que a polícia foi até a casa do oficial para prendê-lo, mas ele não estava.\nComo ele estava em flagrante delito, uma equipe foi até a residência dele para efetuar a sua prisão, porém ele não estava em casa. Os policiais entraram em contato com o oficial de Justiça que disse que iria se apresentar, mas até o momento não compareceu à delegacia”, informou o delegado.