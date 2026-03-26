Vinicius Daniel Kurudez Cordeiro, oficial do Ministério Público, morreu nesta quinta-feira (26), aos 37 anos, em Goiânia. Ao POPULAR, o tio dele, Amaury Good Cordeiro Júnior disse que ele estava tomando café da manhã com o pai quando começou a passar mal e sofreu uma parada cardiorespiratória.\nO servidor público era natural de Curitiba, no Paraná, e deixa uma filha de 4 anos. O velório será realizado nesta sexta-feira (27) no Parque Memorial de Goiânia. Não há informações do sepultamento até o momento.\nA ex-esposa dele, Carolina Campos, disse ao POPULAR que ele gostava de ajudar as pessoas e que amava viajar, pescar e jogar tênis. Ele estudou direito em Brasília.\nNas redes sociais, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás (SINDSEMP-GO) lamentou a morte do oficial, que também atuava como assessor de Promotor de Justiça da 71ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia.