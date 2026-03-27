O servidor do Ministério Público de Goiás (MP-GO), Vinicius Daniel Kurudez Cordeiro, de 37 anos que morreu nesta quinta-feira (26) após sofrer uma parada cardiorespiratória deixou um legado de 'dedicação, profissionalismo e compromisso com a justiça, que será lembrado com carinho por colegas e amigos', segundo o Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás (Sindsemp-GO). Ao POPULAR, o tio dele, Amaury Good Cordeiro Júnior disse que Vinicius estava tomando café da manhã com o pai quando começou a passar mal.\nNas redes sociais, o sindicato lamentou a morte do oficial, que também atuava como assessor de Promotor de Justiça da 71ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia. Conhecidos, amigos, familiares e ex-colegas de trabalho também lamentaram a perda de Vinicius Kurudez. 'Guerreiro nas lutas sindicais, fica a lembrança de um amigo nas batalhas pela categoria', afirmou um conhecido. 'Meu Deus, que notícia triste! Sempre que eu encontrava com ele na sede, era muito prestativo', disse outro.