João Carlos e a irmã Thaísa Strozzi: 'Para sempre meu irmão' (Reprodução/Instagram de Thaísa Strozzi)\nO oftalmologista João Carlos Alves Ferreira, de 49 anos, morreu após cinco dias internado no hospital. Segundo o amigo dele, Leonardo Reis, e uma amiga da família, João Carlos sofreu um acidente de trânsito enquanto pilotava sua moto no setor Marista, em Goiânia, no domingo (1º). A morte dele foi declarada na quinta-feira (5). A irmã do médico, a ginecologista Thaísa Strozzi, homenageou João Carlos em uma postagem no Instagram.\nPara sempre no meu coração, na minha vida… para sempre meu irmão", escreveu Thaísa Strozzi.\nAmigo do oftalmologista há 23 anos, Reis descreveu como ocorreu o acidente e destacou que João Carlos era atencioso e disciplinado. “Ele teve a moto atingida por um motorista imprudente enquanto passeava com a esposa no Marista, em um domingo, na hora do almoço. Vazio eterno. Principalmente para a esposa e para as duas bebês”, lamentou o médico.