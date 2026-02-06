O oftalmologista João Carlos Alves Ferreira, que morreu aos 49 anos, na quinta-feira (5), em Goiânia, era um médico “amoroso e apaixonado pela profissão”, afirmaram amigos. A morte do especialista mobilizou colegas e pessoas que conviveram com ele ao longo de sua trajetória. Ao POPULAR, a ex-funcionária e amiga do oftalmologista, Carol Camargo, descreveu o perfil do médico.\nSempre foi muito amoroso com os pacientes. Amava a profissão, e isso exalava por onde ele passava. Uma perda irreparável”, afirmou Carol à repórter Mariana Guimarães.\nEx-funcionária do médico, ela recorda que, com o tempo, passou a integrar seu círculo de amizades e o da família. Carol contou que a relação inicialmente profissional rapidamente se transformou em um laço marcado pela proximidade e pelo afeto.\n“Trabalhei com ele durante três anos como recepcionista e, desde então, ele sempre atendeu minha filha, desde o teste do olhinho até hoje. Mantivemos contato mesmo depois que saí do Instituto Ver. Ele operou meu pai, minha madrinha, cuidou de mim e de toda a minha família”, relata.