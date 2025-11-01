-Resgate da onça (1.3331370)\nUma onça-parda foi resgatada na fazenda Canastra, em Goiatuba, cidade localizada na região sul do estado. Dois bombeiros militares foram acionados e levaram o animal para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) em Goiânia.\nAo POPULAR, a equipe do Cetas informou que a onça chegou na última quinta-feira (30), com machucados leves no corpo mas está bem. Mais informações sobre o estado de saúde da onça ainda não foram divulgadas.\nOs bombeiros informaram que, ao chegarem no local, a onça já tinha sido resgatada pelo caseiro da fazenda, usando uma armadilha improvisada.\n'Cobra de duas cabeças' é resgatada no centro de Santa Helena de Goiás; vídeo\nYoutuber encontra filhote de veado às margens do Rio Araguaia e encanta a web\nCachorro que se afogou em represa às margens da BR-364 é resgatado por policiais