-onca_resgatada_coleira.mp4 (1.3385425)\nO destino da onça-pintada Phi, encontrada ainda filhote com coleira e vivendo como um animal doméstico em Roraima (RR), está na segunda fase do treinamento de resgate para retornar para a natureza. A onça que está aprendendo a caçar vai iniciar os próximos passos em Corumbá de Goiás, no entorno do Distrito Federal (DF). O processo de reabilitação tem sido conduzido pelos Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em parceria com o Instituto Nex No Extinction (Nex), o primeiro criadouro conservacionista do Brasil de onças-pintadas.\nEm entrevista para a TV Anhanguera, Júlio Cesar Montanha, chefe do Cetas - DF, afirmou que a onça foi encontrada há alguns meses em péssimas condições e ficou entre a vida e a morte. Segundo o responsável pela unidade dedicada à proteção e resgate de felinos silvestres ameaçados de extinção, a onça será a primeira a retornar para a fauna após esse processo de reabilitação. Nessa nova fase, a onça de um ano e um pouco mais de 40 kg tem um novo desafio: aprender a ter uma vida na natureza sozinha por cerca de um ano.