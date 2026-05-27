-onca_corumba_goias.mp4 (1.3415319)\nA onça-pintada Apoena, filho de Amanaci, onça que se tornou símbolo nacional dos incêndios no Pantanal, na região entre os estados do Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS) em 2020, passou por um procedimento cirúrgico inovador no Instituto Nex No Extinction (Nex), o primeiro criadouro conservacionista do Brasil de onças-pintadas. O animal recebeu uma prótese de titânio em um de seus dentes caninos após sofrer uma fratura ao morder a tela de seu recinto. O procedimento foi feito em uma das sedes da fundação em Corumbá de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF).\nA cirurgia, realizada com sucesso, destaca-se não apenas pela complexidade, mas pela tecnologia empregada. Ao POPULAR, o dentista veterinário Floriano Pinheiro destacou que, embora próteses dentárias já sejam aplicadas em outros animais, esta é a primeira vez no país que uma onça-pintada é submetida a um tratamento utilizando escaneamento digital e materiais com propriedades específicas de alta precisão e segurança.