Um alerta vermelho foi emitido para onda de calor que deve atingir partes do sul de Goiás entre sábado (26) e quarta-feira (30). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que as temperaturas devem ficar pelo menos 5°C acima da média por dias consecutivos. O calor deve ganhar força principalmente a partir de domingo (27), com máximas que podem chegar a 37°C ou mais na região. A persistência do calor acima da média é o que caracteriza a onda de calor.\nAo O POPULAR, Elizabete Alves, do Inmet, explicou que o aumento das temperaturas será gradual a partir desta sexta-feira (25), mas a elevação mais significativa deve ocorrer no domingo. A área mais afetada é a próxima da divisa com Mato Grosso do Sul. Segundo a metereologista, a previsão é de temperaturas em torno de 30°C na região, com elevação para até 37ºC.