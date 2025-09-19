O tempo em Goiás segue instável e marcado por extremos: calor intenso acima da média, pancadas de chuva isoladas e queda acentuada da umidade relativa do ar. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a sexta-feira (19) será de sol, com baixa possibilidade de chuvas rápidas.\nPor meio do informativo meteorológico do Cimehgo, as correntes de vento vindas da região Norte devem aumentar a nebulosidade ao longo do dia, mas sem aliviar o calor. Em Goiânia, a máxima pode chegar a 36°C, com umidade variando entre 18% e 60%.\nO gerente do órgão, André Amorim, explicou que o calor ainda deve predominar nos próximos dias.\nSexta, sábado e domingo nós teremos temperaturas elevadas. Ainda pode chover em áreas isoladas, mas a probabilidade é mais baixa porque a frente fria já se dispersou. Mesmo assim, a umidade que vem da região Norte favorece essas chuvas”, disse.