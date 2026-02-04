O Instituto Vital Gestão Pública devolveu R$ 500 mil para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia nesta terça-feira (3), valor relativo a uma emenda impositiva prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) que foi paga à entidade na última sexta-feira (30). A pasta voltou atrás no pagamento e determinou a devolução após O POPULAR questionar sobre a liberação do repasse mesmo havendo problemas em um termo de fomento de R$ 2 milhões assinado com a entidade que venceu em julho de 2025 sem ter sido concluído ou prorrogado e nem apresentada a prestação de contas total ou parcial.\nO instituto é o mesmo que teve um convênio de R$ 15 milhões com a SMS cancelado em setembro de 2025 por determinação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) após uma investigação feita pelo Ministério Público de Contas (MPC) a partir de reportagens publicadas pelo POPULAR um ano antes. O convênio havia sido assinado em agosto de 2024 e suspenso um mês depois, sem que nenhum repasse tivesse sido feito. Ao mandar anular o acordo, o TCM-GO apontou sete irregularidades, entre elas o repasse antecipado do recurso em duas parcelas.