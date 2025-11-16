Uma entidade sem fins lucrativos recém-criada em Valparaíso de Goiás assinou contratos com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia para receber R$ 1,31 milhão a partir de duas emendas impositivas de vereadores da capital. Por este valor, o Instituto Panamericano de Assistência Social e Saúde (Inpass) se compromete a realizar até 1.340 atendimentos oftalmológicos e outros 280 voltados para o público feminino a um custo que varia, cada um, de R$ 716 a R$ 1.350 dependendo da meta de público atingida.\nSão três projetos aprovados pela SMS. O primeiro, chamado de “Visão para o Futuro”, prevê o gasto de R$ 644,6 mil para realização em oito dias de consultas de oftalmologia para até 900 estudantes da rede municipal de Goiânia, com previsão de fornecimento de até 300 óculos. O outro é o “Mulheres em Cuidado”, de R$ 322,3 mil, para até 280 pacientes. Ambos constam na emenda de R$ 966,9 mil do vereador Nataniel de Sena Soares, o Cabo Senna (PRD). Se atenderem todo o público previsto, cada um custará em média R$ 716,19, no primeiro caso, e R$ 1,15 mil no segundo.