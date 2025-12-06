Três associações sem fins lucrativos que têm como responsável um mesmo analista de sistemas conseguiram R$ 3,1 milhões em emendas impositivas de vereadores junto ao orçamento municipal de Goiânia desde 2023. Estas entidades não possuem sede própria, apenas um endereço fiscal que não é o mesmo que consta nos documentos apresentados e aprovados pela prefeitura. Além disso, entre os fornecedores orçados ou contratados para os projetos previstos nas emendas constam empresas em nome do analista de sistemas ou de uma familiar de um dos diretores ou de um servidor da prefeitura. Em um dos casos, uma entidade terceirizou o serviço para outra.\nO analista de sistemas Marco Antonio Delgado Teixeira, de 51 anos, aparece como presidente do Instituto Cerrado (IC) e gerente executivo do Instituto de Inclusão Gestão e Negócios (2IGN) e do Instituto de Engenharia, Agronomia e Meio Ambiente (Ineaa). Nestes dois últimos, entretanto, não só ele assume que é quem cuida dos projetos como isso é confirmado por quem aparece como presidente das mesmas, respectivamente Cássio Rodrigues, de 56 anos, em entrevista ao POPULAR e Durval Fernandes Mota, de 71 anos, em documento encaminhado à prefeitura. Cássio também aparece como gerente executivo do Instituto Cerrado.