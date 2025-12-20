-POP_Acidente_BR060_201225 (1.3352423)\nUm ônibus, que transportava 22 passageiros, capotou na BR-060 próximo a Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o acidente aconteceu no começo da noite desta sexta-feira (19) no km 25 da rodovia (assista ao vídeo acima).\nAo POPULAR, os bombeiros informaram que quando as equipes chegaram ao local, encontraram o ônibus tombado fora da pista. Segundo os militares, 10 passageiros estavam feridos, sendo que uma vítima estava com o membro superior preso entre a estrutura do coletivo e o solo, precisou ser retirada das ferragens e foi transportada pela equipe da concessionária Triunfo Concebra ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).\nComo o nome da vítima não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dela até a última atualização dessa reportagem.