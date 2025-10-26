Ônibus caído no Rio Tocantins (Divulgação/Bombeiros)\nUm ônibus de turismo com 50 pessoas, sendo 48 passageiros e dois motoristas, caiu no rio Tocantins, em Tocantinópolis, na região norte do estado, na madrugada deste domingo (26). Uma pessoa morreu.\nMotorista perdeu controle do ônibus após falha em sistema de freios. O veículo se preparava para embarcar em uma balsa e fazer a travessia até Porto Franco, no Maranhão, mas os freios não funcionaram, o ônibus rompeu a grade de proteção e caiu no rio.\nCarro de vigilante anda sozinho e destrói galeria de ex-prefeitos em Jaraguá\nTrês pessoas morrem em acidente entre ambulância e carro na BR-153\nCondutor de 25 anos, que estava dormindo no bagageiro, ficou preso e morreu afogado. O corpo dele foi localizado a uma profundidade de três metros e levado ao IML. O outro motorista, que pilotava o veículo no momento do acidente, conseguiu escapar pelas janelas.