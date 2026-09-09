-VÍDEO (1.3454107)\nUm ônibus com ao menos 42 passageiros perdeu o freio e bateu contra um galpão em Goiânia na madrugada desta quarta-feira (9). Conforme relatado ao Corpo de Bombeiros, o ônibus realizava o transporte de funcionários entre Goianira e a capital quando o sistema de freio falhou em uma descida. O motorista precisou ser encaminhado para o Hospital Cândida de Morais, mas os passageiros não se feriram.\nO nome do motorista não foi divulgado, por isso POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dele até a última atualização desta reportagem. O nome da empresa não foi divulgado, desta forma, a reportagem não conseguiu contato até a última atualização desta matéria.\nA empresa atingida pelo ônibus informou à reportagem que o prejuízo chega a R$ 80 mil. No momento do acidente não havia nenhum funcionário da madeireira no local.