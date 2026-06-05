Um acidente envolvendo um ônibus com um time de handebol e uma carreta deixou feridos na BR-060, em Acreúna, no Sudoeste de Goiás. De acordo com os bombeiros, no ônibus viajavam 40 alunos, um professor e o motorista, que seguiam para Anápolis, a 55 km de Goiânia, onde participariam do Campeonato Goiano de Handebol. A causa do acidente deve ser investigada.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde dos feridos até a última atualização desta reportagem.\nO POPULAR entrou em contato com a Federação Goiana de Handebol (FGHb) para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nVereador de Cachoeira Alta, a mulher e o filho morrem em acidente na GO-206\nVídeo: carro em que vereador e família estavam fica destruído após acidente na GO-206