Um acidente com um ônibus de turismo deixou três mortos e ao menos 40 feridos na madrugada desta quarta-feira (15), na SC-492, entre as cidades de Maravilha e São Miguel da Boa Vista, no oeste de Santa Catarina.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, 67 passageiros paraguaios estavam a bordo. O veículo retornava de uma viagem a Gramado (RS), quando saiu da pista em uma curva e desceu uma ribanceira por volta da 0h. O acionamento ao Corpo de Bombeiros ocorreu à 0h38.\nBombeiros resgataram 64 sobreviventes do grave acidente. A corporação informou que após a retirada de todas as vítimas com sinais vitais, as equipes realizaram buscas minuciosas no interior, entorno e sob o veículo, confirmando três óbitos no local: uma criança e duas mulheres.\nIdoso morto era ameaçado por motorista que o atropelou, diz família de vítima