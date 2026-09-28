Três pessoas morreram e 44 ficaram feridas após um ônibus de turismo tombar na BR-262, em Ibatiba, no Espírito Santo, na noite de domingo (27). O veículo voltava de Itaoca para Contagem (MG).\nA PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o acidente ocorreu em um trecho conhecido como Curva da Ferradura. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 21h22.\nA informação inicial era de nove mortes, mas os bombeiros atualizaram o número para três após o atendimento no local. Ao todo, 47 pessoas estavam no ônibus.\nDuas vítimas foram encontradas sem vida após serem ejetadas do veículo. A terceira morreu durante o atendimento feito por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).\nOs feridos foram socorridos e encaminhados para hospitais da região. Ainda não havia informações detalhadas sobre o estado de saúde deles nem sobre a identidade das vítimas.