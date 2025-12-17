-Ônibus tomba em rodovia e deixa passageiros gravemente feridos (1.3351002)\nUm ônibus tombou e deixou passageiros gravemente feridos, no km 198 da BR-050, em Campo Alegre de Goiás, na manhã desta quarta-feira (17), informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a corporação, o veículo seguia no trajeto Brasília–Catalão e transportava 48 pessoas. Não há registro de mortes.\nA polícia cita que cerca de dez passageiros sofreram ferimentos graves, enquanto os demais tiveram lesões leves. Os feridos foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde de Campo Alegre de Goiás e de Catalão.\nA causa do acidente ainda não esclarecido. Por enquanto, a informação é que o ônibus saiu da pista e tombou às margens da rodovia. O atendimento contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia. Os bombeiros informaram que dois passageiros precisaram ser desencarcerados de ferragens do veículo.