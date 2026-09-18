A Viação Reunidas Mobilidade, uma das concessionárias que atuam no transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, integrou à sua frota de ônibus 64 veículos que estavam rodando no Distrito Federal e pertenciam à Urbi Mobilidade, conforme apurado em primeira mão pela Rádio CBN Goiânia. As duas empresas são administradas financeiramente pelo Grupo HP. Em nota, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) diz que os veículos apresentam boas condições e estão em final de vistoria, restando só nove veículos para a selagem.\nO diretor da Viação Reunidas Mobilidade, Henrique Vinicius da Paz, em entrevista concedida à CBN Goiânia nesta quinta-feira (17), afirma que o remanejamento da frota ocorreu por meio de uma negociação interna. No início de março, a Urbi Mobilidade começou a rodar, no Distrito Federal, com 64 ônibus novos, modelo Apache Vip V, movidos a diesel no padrão Euro-6 e de menor emissão de poluentes. Pouco mais de seis meses depois, exatamente 64 veículos passam a integrar a frota goiana.