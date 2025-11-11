Uma declaração assinada por 51 relatores especiais da ONU e lançada nesta segunda-feira (10), na abertura da COP30 em Belém, evoca a decisão histórica da Corte Internacional de Justiça (CIJ), a mais alta instância judicial das Nações Unidas, sobre as obrigações dos países em relação às mudanças climáticas.\nO documento pede a implantação urgente e eficaz dos acordos do clima de forma justa e inclusiva. O texto de sete páginas afirma que “a credibilidade da COP30 como um todo depende de alcançar um resultado significativo em mitigação e em cooperação financeira e tecnológica internacional”. O documento faz referência específica aos combustíveis fósseis e aos subsídios relacionados a eles, identificados como os “principais motores das mudanças climáticas e de seus impactos sobre os direitos humanos”.