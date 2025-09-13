A Organização das Nações Unidas (ONU) enviou nos últimos dias cartas aos participantes da COP30, sua conferência sobre clima, nas quais alerta para a alta demanda por participação no evento, cobra que as reservas de hospedagem sejam feitas o mais rápido possível e pede que as delegações de seus órgãos internos sejam reduzidas, em razão da crise de hotéis de Belém.\nA Folha de S. Paulo teve acesso a esses documentos, que foram enviados nos últimos dias e segmentados por grupos, como de ONGs, países ou agências das Nações Unidas. Todos eles são assinados pelo secretário-geral da UNFCCC, o braço sobre clima das Nações Unidas, Simon Stiell, e trazem informações básicas para a conferência: sobre credenciamento, transportes, agenda e, claro, hospedagem.\nO alto preço dos hotéis se tornou a principal crise para a realização da COP30 em Belém. A dois meses do evento, 71 de quase 200 delegações já têm reserva garantida. Como revelou a Folha, no fim de julho dezenas de países enviaram uma carta para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pressionando para que a conferência fosse transferida para outro lugar. A resposta foi que não há possibilidade de isso acontecer.