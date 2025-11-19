Em manhã de operação, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) desarticulou um núcleo financeiro do Comando Vermelho (CV) responsável por lavar milhões de reais provenientes do tráfico de drogas. Em outro ponto, a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil de Goiás (PC-GO) prendeu responsáveis pelo abastecimento de diversos pontos de venda de drogas em Goiânia e em outras cidades do Estado.\nA Operação Cifra Vermelha, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), por meio do Gaeco, revelou um esquema financeiro criado por integrantes do CV em Goiás. Segundo o MP, o núcleo central era comandado por um casal – Jeiziel de Oliveira Rosa e Ana Paula da Silva Barreto, atualmente foragidos – que estruturou empresas de fachada e movimentou valores milionários por meio de contas bancárias abertas, inclusive, em nome de parentes e dos próprios filhos adolescentes, de 12 e 14 anos. A operação teve a parceria com o Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar.