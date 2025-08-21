Uma operação da Polícia Federal (PF) investiga o desvio de recursos federais da área da Saúde por meio de uma Organização Social (OS). Conforme a PF, os mandados expedidos pela 5ª Vara Federal também determinaram o sequestro de mais de R$ 5 milhões de pessoas físicas e jurídicas que são investigadas. Até o momento três mandados de busca e apreensão, sendo dois em Salvador, na Bahia, e um em Goiânia, foram cumpridos.\nA operação, nomeada de Plano de Saúde Público (PSP), foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (21). Os desvios, conforme a polícia, ocorreram nos anos de 2022 e 2023. Nenhuma pessoa foi presa até o momento, segundo a PF.\nDe acordo com a polícia, a investigação mostrou que o gestor de uma organização social que prestava serviços públicos à Saúde abriu um plano de saúde privado em nome da filha.