Fachada da delegacia de Caiapônia (Divulgação/Polícia Civil)\nPacientes, profissionais de saúde e servidores municipais foram alvos de uma operação que apura um esquema para furar a fila de cirurgias do Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiás. De acordo com a Polícia Civil, cinco pacientes da cidade de Caiapônia conseguiram burlar a fila. Para isso, os investigados inseriam dados falsos no sistema por municípios diferentes de onde os pacientes moram. Além dos cinco pacientes, outras quatro pessoas, entre elas um médico de Goiânia, são apontadas como participantes da fraude.\nPor não terem os nome divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.\nEm nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Caiapônia disse que "também é vítima dos fatos investigados, uma vez que a regulação dos procedimentos era realizada por outro município. Dessa forma, a administração municipal não possuía qualquer participação ou ingerência sobre as possíveis irregularidades apuradas". Também disse que "caso sejam confirmadas irregularidades, elas foram praticadas por pessoas que agiram de forma independente, sem qualquer autorização, participação ou conhecimento da administração municipal". E ressaltou que "está de portas abertas para colaborar integralmente com as investigações, fornecendo todas as informações que forem solicitadas, para que os responsáveis sejam identificados e respondam pelos seus atos na forma da lei" (veja a nota na íntegra ao final da reportagem).