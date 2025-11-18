Foram cumpridos 13 mandados judiciais (Divulgação / Polícia Civil)\nUma operação da Polícia Civil de Goiás (PCGO) cumpriu, nesta terça-feira (18), mandados de busca e apreensão para apurar fraude em contrato de quase R$ 12 milhões entre a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e uma empresa de Palmas, no Tocantins. A contratação ocorreu a partir do primeiro semestre de 2024, conforme as investigações, época em que o médico Wilson Pollara era secretário da pasta. O ex-titular já havia sido preso após outras operações policiais envolvendo contratações milionárias na saúde.\nAo POPULAR, a defesa de Pollara disse que irá se manifestar posteriormente. À reportagem, a assessoria do ex-prefeito Rogério Cruz (Solidariedade) informou que ele não está entre os alvos da operação, mas segue à disposição para colaborar com esclarecimentos às autoridades (veja a nota completa no final da matéria).