Uma operação mirou uma facção criminosa de tráfico de drogas e armas em Goiânia, informou a Polícia Civil de Goiás (PCGO). Ao todo, foram 23 ordens judiciais, sendo 10 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão domiciliares, cumpridos nesta terça-feira (18).
Como os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles.
Veja vídeo da TV Anhanguera sobre a operação em Goiânia: Operação mira grupo suspeito de tráfico de armas e drogas
Além da capital, houve abordagens em Barro Alto, na região central de Goiás, e em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, ambos municípios do Rio de Janeiro. A ação, batizada de operação Reincidentes, contou com o apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro.