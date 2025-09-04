Operação contra venda e fabricação de medicamentos falsificados cumpre mandados em Goiás e mais dois estados (Divulgação/Polícia Civil Goiás)\nUma operação da Polícia Civil cumpriu mandados contra uma organização responsável pela fabricação e comercialização de medicamentos falsificados nesta quinta-feira (04) em Goiás e mais dois estados. Ao todo, estão sendo cumpridos 36 mandados de prisão preventiva e 51 de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares.\nComo o nome dos investigados não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com a PC, os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Paranaiguara, Rio Verde, São Simão, Quirinópolis, Goiânia, Uberlândia/MG e Ji-Paraná/RO.\nOperação combate grande esquema de tráfico de drogas em Goiás e mais três estados