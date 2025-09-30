-Infinity Cash (1.3318563)\nA Polícia Civil (PC) realiza nesta terça-feira (30) uma operação para combater um golpe milionário aplicado contra um banco. Segundo a investigação, os suspeitos realizaram 285 saques fraudulentos em menos de nove horas, o que gerou um prejuízo de R$ 8 milhões (assista acima alguns registros da operação).\nA polícia cumpriu ao todo 26 mandados, sendo 13 de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão. Os locais ficam nas cidades de Goiânia e Aparecida. Os policiais apreenderam dinheiro, cartões e celulares, entre outros objetos.\nVisto que os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não localizou a defesa deles até a última atualização desta reportagem. Além disso, o nome do banco que sofreu a fraude também não foi revelado pela polícia.\nSuspeito de feminicídios em Rio Verde usava coleção de uniformes de gari