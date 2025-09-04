-Tráfico de drogas a partir de Goiás (1.3308205)\nUma operação cumpre mandados de prisão preventiva, busca e apreensão contra um grupo suspeito de narcotráfico, em Itapuranga, no noroeste goiano, na manhã desta quinta-feira (4). Segundo a Polícia Civil, estão sendo cumpridos 53 ordens judiciais em Goiás e em outros três estados (veja vídeos acima). Desses, 29 são de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão, sendo quatro bloqueios de contas bancárias e um sequestro de bens.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas deles até a última atualização desta reportagem.\nA polícia informou que "algumas pessoas foram presas em flagrante por estarem com drogas em casa".\nOperação da PF mira esquema de compra e venda de ouro ilegal que usava mulher como laranja