-POP_OpAleteiaPC_180826 (1.3446028)\nA Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), realizou nesta terça-feira (18) uma operação contra um grupo suspeito de integrar um esquema de recebimento de caminhonetes furtadas, armazenamento e venda de peças de origem ilícita em Goiânia (assista ao vídeo acima). Como o nome dos investigados não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas até a última atualização desta reportagem.\nForam cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pelo juízo da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Goiânia.\nOperação cumpre mandados contra suspeitos de comprar carros de luxo roubados e vendê-los por valor menor em Goiás\nEmpresários são alvos de operação contra esquema de venda de peças de caminhonetes furtadas em Minas Gerais