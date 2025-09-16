Até o momento 16 pessoas já foram presas. As drogas trazidas à Goiás abasteciam diferentes pontos de distribuição de entorpecentes na região (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)\nA Polícia Civil de Goiás (PCGO) realizou uma operação de combate a líderes de tráfico de droga e lavagem de dinheiro em cinco estados e bloqueou aproximadamente R$ 2,5 milhões em contas bancárias. Segundo a polícia, além do bloqueio judicial, são cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva. De acordo com a PC, as drogas vinham do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia, com destino à Goiás, transportadas por pessoas contratadas\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas.\nA operação foi deflagrada nesta terça-feira (16) em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e Paraná. Segundo a polícia, até o momento 16 pessoas já foram presas. As drogas trazidas à Goiás abasteciam diferentes pontos de distribuição de entorpecentes na região.