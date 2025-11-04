-Operação Inimigo do Estado (1.3332139)\nUma megaoperação cumpre, na manhã desta terça-feira (4), 61 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de crimes de lavagem de dinheiro e movimentar mais de R$ 630 milhões, em Goiás e mais seis estados. Os recursos, segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), passavam por contas bancárias de laranjas e empresas fantasmas (veja vídeo acima).\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas deles até a última atualização desta reportagem.\nVeja vídeo da TV Anhnaguera sobre essa operação: Polícia Civil cumpre mais de 60 mandados de busca e apreensão em Goiás e outros estados\nA ação é chamada de operação Inimigo do Estado e, segundo a PC-GO, a investigação revelou que o dinheiro apreendido é proveniente de atividades de uma facção criminosa goiana, que mantém parcerias com outras organizações criminosas de diferentes estados. Essas, por sua vez, possuem ramificações por todo o Brasil e em outros países