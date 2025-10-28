O governo do Rio de Janeiro realiza nesta terça-feira (28) a Operação Contenção, uma ação conjunta das forças de segurança estaduais contra a expansão territorial do Comando Vermelho.\nO governo Cláudio Castro (PL) confirmou que ao menos 64 pessoas foram mortas, incluindo suspeitos, civis e policiais.\nCom isso, essa é a operação policial mais letal da história do estado.\nCriança é espancada com paulada na cabeça por rivais de irmão em Caldas Novas; vídeo\nPai é preso suspeito de apagar cigarros na barriga de bebê e causar várias queimaduras\nCorpo de menino de 6 anos é achado dentro de mala em frente a cemitério\nDo total de vítimas, ao menos 60 são apontadas pela polícia como suspeitas de serem criminosas. Além disso, dois policiais civis e dois policiais militares também morreram na ação. O número exato de mortos ainda está sendo contabilizado.